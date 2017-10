Menurut Penelitian, Lima Makanan Ini Efektif Mencegah Kanker Payudara

TRIBUNNERS - Kanker payudara telah menjadi penyakit yang umum di banyak negara yang disebabkan dari banyak faktor.

Kanker payudara menyumbang 21 persen penyebab kematian dunia saat ini.



Selain faktor genetik, faktor luar pun sangat berpengaruh terhadapa penyebab kanker payudara.

Di antaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat seperti makan sembarangan hingga jarang berolahraga.



Agar anda terhindar dari risiko terkena kanker payudara anda wajib sekali memperhatikan gaya hidup.

Nah berikut ini ada beberapa makanan lezat yang bisa mencegah kanker payudara.



Berikut daftarnya seperti dilansir dari laman Baocungcau.net

1. Jamur

Menurut International Journal of Cancer Research (nternational Journal of Cancer), makan satu porsi jamur per hari dapat membantu melindungi Anda dari kanker payudara. Jamur kaya dengan Vitamin D, cocok untuk diet juga untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh untuk tubuh!

2. Kacang

Kacang memiliki kandungan serat komplek yang sangat berguna untuk tubuh. Menurut para peneliti dari Harvard University, hanya mengkonsumsi 10 gram serat setiap hari, risiko kanker payudara bagi wanita turun 7%!



Para peneliti berspekulasi serat membantu mengurangi jumlah estrogen dalam darah, yang terkait erat dengan perkembangan kanker payudara. Salah satu makanan kaya serat yang terbaik kacang putih, merah, hijau.

3. Kenari

Kenari akan membantu Anda mengurangi risiko kanker payudara. Kenari mengandung vitamin yang disebut tocopherol gamma, vitamin ini efektif mencegah aktivasi enzim Akt yang berguna menhidupkan sel kanker.



Kenari juga mengandung molekul seperti kolesterol, yang disebut pitosterol dapat membantu mengatur kadar estrogen pada pria dan wanita dan kandungan ini juga berperan dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker payudara dengan menghalangi reseptor estrogen .

4. Tomat

Dalam Journal of National Cancer Institute di Amerika, menemukan bahwa antioksidan karotenoid dalam tomat yang dikenal sebagai lycopene sangat efektif dalam mengurangi risiko tumbuhnya sel kanker payudara pada wanita.

5. Ubi Jalar

Ubi jalar kaya akan karotenoid yang disebut beta-karoten. Journal of Cancer Research Nasional telah menemukan bahwa wanita yang rutin makan ubi jalar yang kaya beta-karoten mampu menurunkan terkena risiko kanker payudara sebesar 17%.



Teori menyatakan karotenoid mengandung senyawa yang membantu mengatur pertumbuhan, perlindungan dan perbaikan sel-sel dalam tubuh.

