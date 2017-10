Isyana Sarasvati Brand Ambassador Yamaha Mio S Tubeless & Ban Lebar 125cc Blue Core

TRIBUNJABAR.CO.ID - Yamaha secara resmi mengumumkan artis Isyana Sarasvati sebagai brand ambassador Yamaha Mio S Tubeless & Ban Lebar 125cc Blue Core, bertepatan saat peluncuran sepeda motor teranyar itu, Sabtu 14 Oktober 2017 di Ancol Jakarta Utara.

Isyana cocok menjadi brand ambassador karena menggambarkan karakter dan konsep Mio S Tubeless & Ban Lebar yang “It’s My Style”.

Sebelum launching matik terbaru itu, di social media Yamaha melansir teaser Isyana X Yamaha yang membuat publik penasaran.

Ada kolaborasi apa Yamaha Indonesia dengan Isyana ? Ternyata jawabannya dibuka ketika unveiling motor Mio S Tubeless & Ban Lebar di acara launching Sabtu.

”Nah, ini yang kita tunggu! Dia yang akan nemenin kita untuk bergerak, berani keluar dari zona mager. Dia yang akan jadi teman sehari-hari kamu. Dan cuma dia yang bisa membawamu melangkah lebih bebas, ke mana pun kamu suka. Semua yang baru dari generasi Yamaha Mio, ada di sini. This is the new style, its my style ! Mio S !” ucap Isyana Sarasvati, Brand Ambassador Mio S Tubeless & Ban Lebar.

Lihat video Isyana Sarasvati dan Mio S di sini :

