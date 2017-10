Jadwal Pertandingan Liga Champions, Tengah Pekan Ini: Ada Benfica vs MU dan Madrid vs Tottenham

TRIBUNJABAR.CO.ID, MADRID - Pekan ketiga Liga Champions Eropa akan kembali bergulir, dini hari nanti.

Dua tim yang sama-sama meraup kemenangan di dua laga perdana, Real Madrid dan Tottenham Hotspur akan saling berhadapan.

Laga Grup H ini akan dimainkan di Stadion Santiago Bernabeu, markas Madrid, Selasa (17/10/2017) atau Rabu dini hari waktu Indonesia.

Winger Persib Bandung, Febri Hariyadi Ngamuk Gara-gara Akun Palsu di Instagram https://t.co/D5Huir9eqh via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 17, 2017

Pertandingan raksasa Spanyol lawan wakil Inggris ini rencananya disiarkan langsung stasiun televisi lokal, SCTV.

Selain laga tersebut, SCTV rencananya juga menyiarkan pertandingan Benfica vs Manchester United, sehari berselang.

Berikut jadwal Liga Champions tengah pekan ini:

Rabu (18/10) dini hari WIB, pukul 01.45 WIB

Grup E: Spartak Moskow vs Sevilla, Maribor vs Liverpool

Grup F: Manchester City vs Napoli, Feyenoord vs Shakhtar Donetsk

Grup G: Monaco vs Besiktas, RB Leipzig vs Porto

Grup H: Real Madrid vs Tottenham, APOEL vs Borussia Dortmund



Kamis (19/10) dini hari WIB, pukul 01.45 WIB

Grup A: Benfica vs Manchester United, CSKA Moskow vs Basel

Grup B: Bayern Muenchen vs Celtic, Anderlecht vs Paris Saint-Germain

Grup C: Qarabag vs Atletico Madrid*, Chelsea vs AS Roma

Grup D: Barcelona vs Olympiakos, Juventus vs Sporting Lisbon



(*)cetak tebal disiarkan langsung SCTV