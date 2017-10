Berbagi Pengalaman, Yasa Singgih dan Danny Oei Hadir di Kampus Unpad Jatinangor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sebagai acara puncak "Gramedia Back to The Campus" yang diselenggarakan di Bale Pabukon Unpad Jatinangor, Selasa (17/10/2017) siang, turut menggelar kegiatan talkshow.

Pada kegiatan tersebut, menghadirkan pembicara Yasa Singgih (Owner Men's Republic & Author of "Never Too Young to becomeva Billionare), serta Danny Oei (Autho of "Think Fresh"& CMI GDP).

Pada Talkshow kali ini, lebih mengangkat tema tentang "Passion Aku", yang membahas tentang bagaimana cara menemukan passion dalam diri seseorang.

Yasa Singgih dalam materinya menyampaikan, untuk menemukan apa yang menjadi passion seseorang perlu aktif mencoba berbagai hal.

Dari mencoba berbagai kegiatan itulah, nantinya jati diri seseorang akan menimbang apa yang menjadi minat dan kecintaannya.

"Untuk menemukan passion ini, jika seseorang melakukan sesuatu jangan pernah takut gagal, Karena gagal merupakan bagian dari proses tersebut," tutur Yasa Singgih.

Yasa Singgih saat berbagi pengalaman tentang kesuksesan passion di hadapan puluhan mahasiswa Unpad dalam acara Talkshow Passion Aku di Bale Pabukon, Unpad Jatinangor, Selasa (17/10/2017). (TRIBUN JABAR/Fasko Dehotman)

Pengusaha muda yang namanya mulai dikenal melalui produk sepatu Men's Republic ini, mengaku dirinya memiliki pasion dalam dunia tulis menulis dan berwirausaha.

Yasa menceritakan, dirinya mendapatkan passion tersebut, setelah Ia memberanikan diri untuk mengikuti passion nya dari awal hingga akhir.