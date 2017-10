Bank Bukopin Turut Mendukung Inklusi Keuangan

Kerja Sama Bukopin dan SDN Turangga Disambut Antusias

TRIBUNJABAR.CO.ID - Inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan biaya yang terjangkau.

Pada hakekatnya layanan keuangan ini tersedia untuk semua masyarakat. Tujuannya untuk mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Bukti inklusi keuangan sudah berjalan adalah adanya aktivitas menabung dan adanya produk‑produk tabungan khusus ataupun tabungan yang sudah ada sebelumnya, dan inklusi keuangan kali ini adalah program lanjutan dari program inklusi keuangan dari tahun sebelumnya.

Dalam hal ini Bank Bukopin dengan Tabungan Simple-nya turut mendukung program inklusi keuangan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017, dengan mengajak para pelajar untuk menabung karena menabung itu mudah, simple. Semudah produk tabungan Bukopin.

Pada aktivitas ini Bank Bukopin menandatangani perjanjian kerja sama dengan salah satu SDN di Bandung, tepatnya SDN Turangga I yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2017.

Kerja sama ini mendapatkan sambutan yang antusias dari para murid dari SDN tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya aplikasi pembukaan rekening yang cukup banyak dan antrean dari murid-muridnya.

Tidak lupa pula Bank Bukopin menyampaikan bantuan dari program corporate social responsibility (CSR) berupa beberapa peralatan sekolah kepada sekolah tersebut sebagai bukti bahwa Bank Bukopin bersedia melayani semua lapisan masyarakat bahkan yang berada "in the bottom of piramyd". (*/adv)