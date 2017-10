Bomber Manchester United Pun Ucapkan Belasungkawa untuk Choirul Huda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kabar meninggalnya kiper Persela Lamongan, Choirul Huda, terdengar sampai ke mancanegara.

Bintang Manchaster United, Paul Pogba pun ikut berbelasungkawa atas meninggalnya kiper 38 tahun tersebut.

Baca: Anggota Dewan di Pangandaran Main BBM, 8.000 Liter Pertamax dan 8.000 Liter Pertalite Disita Polisi

"RIP Choirul Huda. My prayers to you and your family #RIPHuda," tuli Pogba di akun twitter pribadinya, Senin (16/10/2017).

Unggahan pemain asal Prancis itu telah mendapat 700 komentar, 17 ribu retweet, dan 13 ribu like.

Ini Fakta-fakta ''Rumah Pengabdi Setan'' di Pangalengan yang Mendadak Ramai Dikunjungi Orang https://t.co/GpyNUWUeVp via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 16, 2017

Komentarnya pun berisi tanggapan positif dari para netizen.

Paul Pogba mendapat banyak apresiasi karena peduli dengan apa yang menimpa Choirul Huda sebagai sesama pesepakbola.