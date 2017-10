Baru Mau Mulai Tur Dunia, Ed Sheeran Tertabrak Mobil Saat Mengendarai Sepeda

TRIBUNJABAR.CO.ID - Ed Sheeran memberikan kabar terbaru setelah dilarikan ke rumah sakit menyusul kecelakaan yang dia alami, Senin (16/10/2017).

Tampaknya cedera yang dideritanya ini akan berdampak pada penampilannya yang akan datang.

Ed memberikan update untuk fans-nya setelah berita menyebar.

Kronologinya dia telah ditabrak sebuah mobil saat dirinya mengendarai sepeda.

Insiden tersebut terjadi pagi ini, saat Ed Sheeran sedang bersepeda menyusuri kota London sebelum kecelakaan terjadi.

Kondisi terbarunya diunggah melalui sebuah foto di Instagram pribadinya.

Pelantun 'Shape Of You' tersebut mengatakan jika cederanya ini cenderung akan memengaruhi kemampuan menggitarnya.

Dalam foto, tangan kanannya yang penuh tato warna-warni itu tampak diperban penuh.

"Ive had a bit of a bicycle accident and I’m currently waiting on some medical advice, which may affect some of my upcoming shows. Please stay tuned for further news."

"Aku mengalami kecelakaan sepeda dan saat ini aku sedang menunggu pemeriksaan, yang dapat memengaruhi beberapa pertunjukanku yang akan datang," tulis Ed di captionunggahannya (16/10/2017).