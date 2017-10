Netty Heryawan Sebut Undangan PDIP Merupakan Kehormatan, "Semuanya Masih Wait and See"

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Nama istri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Netty Prasetyani Heryawan disebut akan diundang dalam pertemuan kader PDIP dengan tokoh-tokoh se-Jawa Barat pada pekan depan.

Mengetahui hal tersebut, Netty Prasetyani mengaku merasa terhormat mendapatkan undangan tersebut.

“Kalau pas waktunya dan tidak berbenturan dengan agenda lain, selama dalam konteks membangun bingkai persaudaraan kebangsaan, Insya Allah bagi saya sebuah kehormatan diundang PDIP. Mudah-mudahan bisa bertemu Ibu Megawati yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate, Sabtu (14/10/2017).

Baca: 799 Peserta Rampung Ikuti Marathon 170 Km, Peserta Terakhir Sentuh Garis Finish Disambut Meriah

Meski begitu, Netty Prasetyani enggan menyebut undangan tersebut dalam rangka manuver politik baik dari PDIP atau pun dirinya.

Ia melihat undangan ini sebagai ajakan PDIP kepadanya untuk berdiskusi mengenai perkembangan Jawa Barat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Jawa Barat.

Gaji Pokok Anies-Sandi di Bawah Rp 5 Juta tapi Tunjangannya Wow 9 Digit https://t.co/G07J0yXGPK via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 15, 2017

“Kalau fit and proper test terlalu cepat, kalau saya lihatnya sharing. Karena hari ini semua masih dalam posisi wait and see. Partai yang tadinya seolah-olah berkoalisi, tiba-tiba membuat poros baru. Orang yang kelihatannya diusung, tapi tidak kunjung diberikan SK,” ujarnya.

Netty Prasetyani mengaku ia baru mengetahui adanya undangan dari PDIP melalui lini masa. Ia mengatakan surat undangan resmi belum tiba di tangannya. Tetapi ia mengatakan sangat mengapresiasi undangan dari PDIP tersebut.