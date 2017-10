Live Streaming PSM Makassar vs Persib Bandung - Kick Off Pukul 18.30 WIB, Saksikan di Sini

Grafis laga PSM Makassar vs Persib Bandung.

TRIBUNJABAR.CO.ID - Live Streaming PSM Makassar vs Persib Bandung TV One, kick off pukul 18.30 WIB, tonton di sini.

Persib Bandung berambisi meraih tiga poin saat melawan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Gojek Traveloka pekan ke-29 di Stadion Andi Mattalatta, Minggu (15/10/2017).

Pada pertemuan terakhir di putaran pertama Liga 1, Persib unggul atas PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dengan skor 2-1.

Skuat Maung Bandung memiliki torehan apik dalam lima pertandingan terakhir melawan tim berjuluk Juku Eka itu.

Rinciannya adalah tiga kali menang, satu kali seri, dan satu kali kalah.

"Kami sudah tahu pernah berjumpa di putaran pertama. Kami bisa mengatasi PSM Makassar," ucap Herrie Setyawan dalam konferensi pers sebelum pertandingan di Hotel Same, Sabtu (14/10/2017).

(Link live streaming di halaman 2)

Raihan tiga poin di pertandingan ini tentunya menjadi hal yang begitu dinantikan, pasalnya Persib Bandung hanya meraih hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir secara berturut-turut.