VIDEO: Aksi Demo Bergaya Zombie Ala Buruh Pertamina di Kota Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Puluhan orang memakai seragam dinas PT Pertamina yang robek dengan bercak darah tumpah ruah di depan kantor PT Pertamina cabang Jawa Barat.

Kostum yang mirip zombie tersebut sengaja digunakan untuk menggambarkan kondisi matinya hukum di Indonesia.

"Kostum ini menandakan sudah matinya hukum di Indonesia khususnya perusahaan BUMN. PHK ilegal di mana-mana salah satunya," ujar Asep Idris, Wakil Koordinator Lapangan demo buruh PT Pertamina, di PT Pertamina Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).

Demo ini merupakan aksi lanjutan dari demo buruh PT Pertamina pada bulan Juli 2017 lalu.

Selain karena masalah PHK ilegal terhadap 1.095 supir dan kenek mobil tanki Pertamina, demo kali ini juga dilandasi sikap Pertamina yang tidak pernah mengangkat karyawannya sebagai pegawai tetap.

Tidak hanya sampai di situ, buruh PT Pertamina juga diharuskan bekerja lebih dari 12 jam/hari dan tidak pernah diberi uang lembur.

Puluhan pendemo itu membawa poster yang bertuliskan perkataan sindiran kepada PT Pertamina, seperti We demand 8 hours of working, BAYARKAN IURAN BPJS CREW AMT, Strength for solidarity, Hapus sistem kontrak outsourcing, dan Stop PHK massal.

Long march zombie ini akan dilakukan oleh puluhan buruh dari Bandung menuju Jakarta dan berhenti di depan Istana, Jakarta.