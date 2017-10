Ingin Cicipi Menu Timur Tengah Sepuasnya? Sambangi Qahwa Resto Cukup Rogoh Kocek Rp 150 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ingin mencicipi menu khas Timur Tengah sepuasnya dengan harga terjangkau di tempat berkelas?

Buruan deh meluncur ke Qahwa Resto di Jalan Progo No 1, Kota Bandung.

Baca: Pelajar Ini Tertangkap Basah Mojang Pol PP Sedang Merokok di Lapangan Gasibu

Karena di sini, kalian bisa makan sepuasnya sampai kenyang (all You can eat) dengan hanya membayar Rp 150.000.

Mengusung ala buffet, kalian bisa ambil sendiri makanan yang diinginkan sampai puas.

Mengaku Tak Tahu Kahiyang Ayu Itu Putri Presiden, Pelayan Restoran Ini Ungkapkan Penyesalannya https://t.co/psqrtwPUOu via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 13, 2017

Meski harganya terjangkau, makanannya terjamin kualitasnya dan super duper enak pastinya.

Untuk keseluruhan menu all You can eat-nya, adalah makanan khas dari Timur Tengah loh!

Menunya terdiri dari nasi mandhi, nasi briyani, kebab ayam, kambing bakar muda, ayam bakar, ayam sambosa keju, caesar salad, dan slice fruit.

Ingat Bripda Nindy Bersuara Merdu yang Mirip Nike Ardila? Inilah Potret Kecantikannya, Bikin Melek! https://t.co/r2gMnhdfZ9 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 13, 2017

Semuanya bisa kalian santap sesuka hati loh guys, dengan catatan pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang yah, agar kalian bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia.

Promo menu all you can eat ini, hanya berlaku ketika weekend saja, yakni dari Jumat-Minggu pukul 10.00 WIB-01.00 WIB.

Cocok banget nih, bagi kalian ingin berlibur di Bandung dan mengisi libur akhir pekan sambil berkuliner ria.