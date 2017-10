Harap Waspada! WhatsApp Bisa Bongkar Kehidupan Pribadimu Lho. Begini Caranya

TRIBUNJABAR.CO.ID - WhatsApp memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi untuk memata-matai pola tidur seseorang, mulai dari jam tidur, jam bangun, hingga lamanya waktu tidur.

Kelemahan ini muncul dari fitur “last seen” pada WhatsApp.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna tahu kapan seseorang terakhir kali membuka WhatsApp.

Pengguna memang bisa menyetel siapa saja yang boleh melihat last seen-nya, mulai dari semua orang (everyone), kontak (only your contacts), atau tak satu pun (no one).