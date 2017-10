Dongkrak Kunjungan Wisatawan, ASITA Jabar Gelar West Java Travel Fair 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) Jawa Barat mendorong tingkat kunjungan wisatawan di Jawa Barat termasuk Kota Bandung.

Menggandeng travel agen serta Maskapai Garuda Indonesia dan Bank BRI, ASITA Jabar menggelar ASITA West Java Travel Fair 2017 di 23 Paskal Jalan Pasir Kaliki Bandung. Kegiatan yang digelar mulai Jumat-Minggu (13-15/10/2017) ini menawarkan berbagao promo wisata menarik.

Ketua ASITA Jabar, Budijanto Ardiansjah mengatakan, salah satu cara meningkatkan kunjungan wisatawan adalah melalui promosi serta menawarkan paket wisata.

ASITA West Java Travel Fair 2017 mengenalkan berbagai destinasi wisata sekaligus memberikan penawaran paket-paket menarik bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi pariwisata khususnya di Jabar dari tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan.

Sementara disatu sisi, ASITA sebagai salah satu pelaku di industri pariwisata harus ikut mendukung program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisawatan.

"Untuk itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, dapat mendongkrat kenaikan kunjungan wisatawan. Masyarakat bisa secara langsung mengetahui destinasi wisata mana saja yang menarik dan sedang favorit saat ini," katanya. (*)