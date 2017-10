BERITA FOTO: Persiapan ''Long March'' Buruh Pertamina dari Bandung menuju Jakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Bangkit! Lawan! Hancurkan Tirani! Bangkit! Lawan! Hancurkan Tirani!

Itu adalah kata-kata yang terucap dari sekumpulan orang berkostum layaknya zombi di depan PT Pertamina Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).

Semangat berapi-api tersebut semakin terbakar oleh panasnya terik matahari di Kota Bandung yang sekira mencapai 32 derajat celsius.

Buruh bersiap-siap di depan PT Pertamina Jawa Barat, Jumat (13/10/2017). Mereka akan long march dari Kota Bandung ke Jakarta. (Tribun Jabar/Isal Mawardi)

Puluhan peserta unjuk rasa juga mengangkat poster yang berisi tulisan kritikan dan tuntutan yang ditujukan kepada PT Pertamina, mulai dari We demand 8 hours of working, Bayar Iuran BPJS Crew ATM, Strength for Solidarity, Hapus Sistem Kontrak Outsourcing, dan Stop PHK massal.

Selain karena masalah PHK ilegal terhadap 1.095 sopir dan kenek mobil tanki Pertamina, demontrasi kali ini dilandasi sikap Pertamina yang tidak pernah mengangkat karyawannya sebagai pegawai tetap.

Beberapa peserta demo sedang bersiap-siap untuk segera melakukan long march dari Kota Bandung menuju Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan menuju Istana Negara di Jakarta.

Unjuk rasa ini diinisiasi oleh buruh PT Pertamina berkerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, LBH Bandung, Kolektifa, HMI, Konfederasi Serikat Nasional, dan Serikat Pekerja Pos Indonesia.

"Perbekalan (makan) sepanjang long march nanti telah disiapkan oleh kawan-kawan dari Kolektifa, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, LBH Bandung yang telah tersebar di Kota- Kota yang akan kita lalui," ujar Asep Idris, Wakil Koordinator Lapangan demo buruh PT Pertamina, PT Pertamina Jawa Barat, Jumat (13/10/2017).