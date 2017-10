Berani Nonton? Inilah 5 Film Horor dan Misteri yang Bikin Bulu Kuduk Merinding. No 3 Wajib Ditonton

Pennywise, karakter horor dalam film IT

TRIBUNJABAR.CO.ID - Film horor masih menjadi tontonan yang diminati banyak orang. Film It (2017), contohnya, meraup 60 juta dollar AS atau kira-kira Rp 1,3 miliar untuk waktu pemutaran di gedung-gedung bioskop selama dua minggu.



IMDb, situs data, informasi, dan berita tentang film internasional, mengeluarkan judul-judul film horor terbaik yang dirilis setahun belakangan.

1. Get Out

Get Out, film horor AS yang dirilis pada 2017, bercerita tentang sepasang kekasih berbeda ras yang mengunjungi perkebunan misterius milik orangtua si perempuan. Sang pria dari kalangan kulit hitam, pacarnya bule.

Di perkebunan misterius itu, pasangan ini menemukan keanehan demi keanehan dan penindasan terhadap orang-orang kulit putih atas orang-orang kulit hitam.

Film ini merupakan debut sutradara Jordan Peele. Naskahnya ditulis oleh Peele. Film ini juga diproduksi bersama oleh Peele.

Film ini dibintangi oleh Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root, LaKeith Stanfield, dan Catherine Keener.

Get out ditayangkan kali pertama dalam Festival Film Sundance pada Januari 2017. Film ini berhasil mengeruk 253 juta dollar AS atau kira-kira Rp 3,4 triliun.