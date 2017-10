Jabar Resmi Bersaudara dengan Wallonia, Belgia

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Presiden Menteri Wallonia Region Kerajaan Belgia Mr. Willy Borsus, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Provinsi Bersaudara di The Elysette, Namur atau Kantor Presiden Menteri Wallonia Region pada Senin (11/10/17) waktu setempat atau Senin sore Waktu Indonesia Barat.

TRIBUNJABAR.CO.ID, NAMUR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Presiden Menteri Wallonia Region Kerajaan Belgia Mr. Willy Borsus, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Provinsi Bersaudara di The Elysette, Namur atau Kantor Presiden Menteri Wallonia Region pada Senin (11/10/17) waktu setempat atau Senin sore Waktu Indonesia Barat.

Bidang-bidang kerja sama yang disepakati antara lain pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perkebunan dan peternakan, peningkatan perdagangan dan investasi, pariwisata, peningkatan teknis dan manajemen pemerintahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Aher mengatakan bagi Jawa Barat, kerja sama bersaudara dengan Wallonia Region merupakan peluang yang sangat besar utamanya bagi peningkatan akses pasar produk-produk unggulan Jawa Barat ke Negara-negara Uni Eropa serta sebagai sumber investasi asing.

“Sedangkan bagi Belgia, Jawa Barat menawarkan peluang pasar yang sangat besar, sumber tenaga kerja berkualitas dan sebagai pemasok bahan mentah maupun setengah jadi dikarenakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Jawa Barat,” katanya dalam sambutan.

Kedua pihak berharap penandatanganan MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja Bersama (Joint Working Group Meeting) yang akan melibatkan dukungan yang besar dari para pemangku kepentingan strategis lainnya seperti Pemerintah Pusat, entitas bisnis, akademisi, oraganisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Gubernur Jawa Barat dalam penandatangan MoU tersebut Anggota Komisi I DPRD Prov. Jabar Imas Noeraini, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar Kusnadi, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Gina Fadila Swara, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Asyanti Rozana Thalib, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Koesmayadi Tatang Padmadinata, Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Jabar Solihin, Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik, dan Dirut Bank BJB Ahmad Irfan.

Setelah upacara penandatanganan MoU tersebut, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan akan menjadi pembicara dengan tema “The Role of Provincial Government in Promoting Sustainable Cities in West Java Province to the Walloon Side (Companies and Institutional)” pada acara Business Forum dengan entitas bisnis dari Wallonia di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi. Hal ini dalam rangka mengeksplorasi peluang kerja sama strategis antar kedua daerah.

Rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Barat di Wallonia akan ditutup dengan kunjungan ke Peternakan Belgian Blue dan Liege University dalam rangka menjajaki peluang kerja sama bidang peternakan malalui persilangan bibit sapi Belgian Blue dengan sapi lokal Jawa Barat yaitu Sapi Pasundan.

