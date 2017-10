Anda Pecinta Mobil Kijang? Yuk Bergabung di IKC Jabar ke-5, Bisa Konsultasi Sama Pakarnya Juga Loh!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Hai Kijang Lover, yuk merapat ke Indo Wisata Permata (IWP) di Komplek Citra Green Dago Blok N 1-10, Jalan Citra Green, Ciumbuleuit, Bandung!

Karena dalam minggu ini, Indonesia Kijang Club (IKC) Bandung bakal ngadain acara Gathering Jabar ke lima, pada Sabtu (14/10/201) pukul 12.00 WIB-selesai.

Selain itu, para expert Kijang se-Jawa Barat juga ada di sana loh!

Acara ghatering IKC se-Jawa Barat ini, juga didukung oleh Auto 2000, Toyota Owner Bandung, dan bengkel khusus Toyota Auto Master Bengkel.

Jadi, kalau Kalian ada masalah sama mobil Kijang kalian, di acara ini lah Kalian bisa berbincang-bincang sama pakarnya.

Come on! Join the club and raise your knowledge about Kijang and Toyota, see your there guys! (*)