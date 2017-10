Tak Disangka! Demi Lovato Bangga Menjadi Penderita Ganggugan Mental Bipolar, Berikut Alasannya

TRIBUNJABAR.CO.ID - Siapa tak kenal Demi Lovato?

Penyanyi cantik jebolan Disney ini sempat mengagetkan publik dengan pengakuannya 2 tahun yang lalu.

Perempuan berusia 25 tahun ini mengaku tengah berjuang melawan gangguan mental bipolar yang sudah menderanya selama bertahun-tahun.

Beberapa waktu yang lalu, dalam wawancaranya dengan Rolling Stone, Demi kembali membicarakan tentang kesehatan mentalnya tersebut.

Sebagaimana yang TribunStyle.com lansir dari JustJared.com, Demi mengakui akibat gangguan mentalnya tersebut ia sempat mengalami kecanduan obat-obatan terlarang.

Seperti yang sudah pernah diberitakan sebelumnya, peraih 12 kali penghargaan Teen Choice Awards ini pernah masuk panti rehabilitasi akibat ketergantungan alkohol, bulimia dan bipolar pada tahun 2011.

Namun, menurut pengakuannya, sekarang ia sudah terbebas dari barang haram tersebut.

"It’s not so much about avoiding drugs and alcohol, because I don’t necessarily put myself in those situations. I don’t go to clubs. It shapes my life in a sense that I do inventories all the time. If I want to flip somebody the bird while driving, I check with myself, like, ‘Why do I want to do that? Why am I impatient right now?", terangnya.

Menjadi seorang penderita ganguan mental bipolar lantas tidak membuat Demi merasa terpuruk hingga sekarang.

Bahkan, dalam wawancaranya tersebut, ia menyatakan bangga menjadi seorang bipolar.