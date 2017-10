Rekor Pertemuan Persib Bandung vs Barito Putera, Persib Mendominasi Skor Pertandingan Lawan Barito

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Menghadapi Barito Putera, Persib Bandung memiliki catatan cukup baik di tujuh pertandingan terakhir.

Hariono dan kawan-kawan berhasil memenangkan empat pertandingan berbanding satu kemenangan milik Barito Putera.

Sementara di dua perjumpaannya, Persib Bandung dan Barito Putera meraih hasil imbang.

Pada putaran pertama lalu, Persib Bandung harus takluk 1-0 dari Barito Putera melalui tembakan terarah, Matias Cordoba.

Walaupun demikian, Persib Bandung memiliki catatan impresif kala menjamu Barito Putera di kandangnya sendiri.

Dari tujuh laga yang sudah dimainkan, belum sekalipun Persib Bandung ditahan imbang apalagi sampai menderita kekelahan.

Bahkan pada kompetisi ISC tahun lalu, Barito Putera dibuat malu oleh Persib Bandung dengan dua gol tanpa balas.

Berikut head to head kedua tim sejak tahun 2013 lalu.

18/06/2017: Barito vs Persib (1-0)

04/12/2016: Barito vs Persib (1-1)

13/08/2016: Persib vs Barito (2-0)

10/06/2014: Persib vs Barito (3-1)

09/03/2014: Barito vs Persib (0-2)

26/07/2013: Barito vs Persib (2-2)

03/04/2013: Persib vs Barito (3-2).