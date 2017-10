Pengusaha Asal Timur Tengah Kembali Berkumpul di Gedung Sate untuk Bertukar Investasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ratusan pengusaha asal Negara Timur Tengah kembali berkumpul di Gedung Sate, Bandung hari ini, Senin (9/10/2017).

Para pengusaha tersebut menghadiri acara Indonesia Middle East Annual Gathering on Economy 2017 (IMAGE).

Dalam acara tersebut, Pemprov Jawa Barat menawarkan sejumlah peluang bisnis bagi calon investor tersebut.

"Kita tukar pikiran, tidak hanya kita menawarkan peluang bisnis bagi mereka, di saat yang sama mereka menawarkan peluang bisnis untuk kita," ujar Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan saat konferensi pers IMAGE di Gedung Sate.

Acara ini juga ditujukan untuk mendorong adanya investasi di sektor pariwisata dan produk yang menjadi unggulan Jawa Barat semisal teh dan kopi.

Selain sektor pariwisata, sektor jasa juga diharapkan menarik minat para calon investor mengingat para pengusaha Negara Timur Tengah cenderung menyukai investasi di bidang jasa.

"Kita harapkan ada one on one business meeting pebisnis Timur Tengah melakukan diskusi pembahasan dengan mitra setempat di Jawa Barat untuk produk-produk yang menjadi andalan di Jawa Barat, khususnya teh dan kopi," ujar Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Sunarko.

Calon investor asal Negara Timur Tengah yang hadir di antaranya berasal dari Yordania, Arab Saudi, Sudan, Uni Emirat Arab, Yaman, Maroko, Mesir, dan beberapa negara lainnya.

Acara ini juga dihadiri Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Gubernur Negara Bagian Khartoum (Sudan), Gubernur Souss Massa (Maroko), dan Duta Besar Indonesia untuk Negara-negara Timur Tengah.

Saat ini negara yang menduduki peringkat puncak investasi di Jawa Barat masih ditempati Singapura, diikuti Jepang, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Meski tidak menduduki peringkat teratas, investasi dari Negara Timur Tengah masih berada di peringkat 10 besar.

Dengan adanya IMAGE 2017, diharapkan minat calon investor dari Negara Timur Tengah semakin besar untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.