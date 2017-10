Live Streaming Persib Bandung Vs Barito Putera TV One - Ambisi Pangeran Biru Rebut 3 Poin

Persib Bandung vs Barito Putera

TRIBUNJABAR.CO.ID - Live Streaming Persib Bandung Vs Barito Putera TV One, kick off pukul 18.30 WIB

Persib Bandung akan menjamu Barito Putera dalam lanjutan Liga 1 Gojek Traveloka di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (9/10/2017).

Laga ini menjadi kesempatan Pangeran Biru untuk mengakhiri tren negatif mendapat hasil seri dalam empat bertandingan terakhir.

Lewat persiapan yang matang, Kim Jeffrey Kurniawan Cs berambisi merebut tiga poin di kandang sendiri.

Link live streaming Persib Bandung vs Barito Putera

"Kami sudah persiapan satu minggu untuk melawan Barito. Kami ingin meraih tiga poin di kandang. Kami ingin akhiri hasi draw," ujar Kim Jeffrey Kurniawan pada sesi konferensi pers jelang pertandingan di Graha Persib, Minggu (8/10/2017).

Berstatus sebagai tuan rumah, Persib Bandung tidak akan diperkuat oleh dua pemain andalan, Achmad Jufriyanto dan Febri Hariyadi.

Kendati demikian, Asisten pelatih Persib, Herrie Setyawan, mengatakan sudah mempunyai langkah antisipasi.

"Kita alami juga tanpa kehadiran Jupe (sapaan akrab Achmad Jufriyanto) waktu melawan Persiba Balikpapan di Home, Jupe tidak ada, di situ pun ada Wildan," ujar Herrie Setyawan saat sesi konferensi pers di Graha Persib, Minggu (8/10/2017).

Pertandingan Persib Bandung melawan Barito Putera akan disiarkan langsung TV One dan kick off dimulai pukul 18.30 WIB.