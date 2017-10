Jabar-Souss Massa Semakin Akrab, Bandung Kota Istimewa Orang Maroko

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima kunjungan jajaran Pemerintah Souss Massa Region, Kerajaan Maroko, di Gedung Negara Pakuan, Minggu (09/10/2017).

Adapun rombongan yang hadir diantaranya, The First Vice President M. Abdeljebar Elqastalani, Member of the cooperation and training commision Mr. Ahmed Aderrak, Cooperation manager M.Hassan Aassassa, The Thrird Vice President M. Hassan Marhoum, Economic and Social Commision M. Salah Biknouane, Corporation Manager Mrs Sounia Mrabet.

"Ini adalah kunjungan balasan dari Souss Massa, pada bulan April 2017 lalu Saya berkunjung ke Maroko, diterima berbagai pihak di sana, waktu lalu ke Maroko kita menandatangani 'letter of intent,' kehendak untuk membangun kerjasama dalam berbagai bidang, dengan payung Sister Province," ungkap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Gedung Negara Pakuan, usai menerima kunjungan.

Aher menyebutkan bahwa pada November, atau bulan depan, Ia beserta jajarannya akan kembali berkunjung ke Maroko untuk melaksanakan MoU dengan pemerintah Souss Massa Region, sekaligus menyaksikan 'Pameran Indonesia' yang digelar disana.

Terkait kerjasama, Aher mengaku akan banyak kesepakatan yang dijajaki di berbagai bidang misalnya; pengembangan usaha kecil dan menengah, perikanan, pariwisata, perdagangan dan investasi, seni dan budaya, pendidikan dan bidang lainnya yang disepakati.

"Ada banyak kerjasama, mulai dari pendidikan, pertanian, termasuk kerjasama riset antara Jawa Barat dengan Souss Massa," sambung Aher.

Maroko, ungkap Gubernur, sangat potensial diantaranya karena letak geografisnya yang memungkinkan menjadi pintu gerbang bagi masuknya berbagai produk Indonesia ke sejumlah negara dikawasan barat dan utara Afrika diantaranya Mesir, Tunisia, Jordania, Uni Arab Emirat, dan sejumlah negara mitra perdagangan bebas lainnya seperti Turki, negara-negara Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Aher berharap, kemitraan yang dirintis tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi produk-produk ekspor unggulan Jawa Barat ke negara-negara tersebut, dan demikian pula sebaliknya.

"Dimana disini ada keunggulan, mereka belajar kesini, sebaliknya ketika disana ada keunggulan kita juga belajar kesamaan," tambahnya.

Aher mencontohkan, salah satu yang cukup diminati Souss Massa adalah Kopi dan teh. Dimana orang- orang Maroko sangat menyukai Kopi ataupun teh, tetapi tidak terdapat perkebunan kopi maupun teh disana. Sehingga mereka, akan sangat terbuka apabila ada ekspor kopi atau teh dari Jawa barat untuk negaranya.

The First Vice President M. Abdeljebar Elqastalani mengatakan, pihaknya sangat senang sekali berada di Jawa Barat, dimana Bandung sendiri adalah sebuah kota yang memiliki tempat istimewa di hati penduduk Maroko.

Dimana bagi warga Maroko, momen yang paling bersejarah yakni Konferensi Asia Afrika, Karana menjadi tonggak kemerdekaan Kerajaan Maroko, dan hubungan tersebut membangun hubungan yang erat antara Indonesia Maroko.

Adapun saat ini pihaknya hadir memperkuat hubungan tersebut, melalui hubungan kerjasama, menggali potensi yang bisa disinergikan antara negara bagian Souss Massa dengan Provinsi Jawa Barat.

"Kami telah melakukan beberapa pembahasan (kerjasama) dan juga pembicaraan mengenai potensi kerjasama yang bisa dijalin," katanya.