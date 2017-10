Syuting di Pantai Barcelona Membuat Michelle Ziudith Malu Sendiri Melihat Pengunjungnya Tanpa Busana

Michelle Ziudith berperan sebagai Alana di film terbarunya One Fine Day

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ada pengalaman yang menarik bagi para pemain film One Fine Day yaitu Michelle Ziudith dan Jefri Nichol ketika syuting di Barcelona.

Syuting selama tiga minggu di Barcelona membuat Michelle Ziudith dan Jefri Nichol merasa puas seperti sedang liburan.

Michelle Ziudith mengatakan jika dirinya norak dan malu sendiri ketika berada di pantai Barcelona.

"Ternyata kalau di sana kita kalau ke pantai harus telanjang, kita tuh kaya kaget gitu, oh my God serius nih?" ujar Michelle Ziudith di XXI Bandung Indah Plaza, Jalan Merdeka No 56, Jumat (6/10/2017).

Michelle Ziudith menceritakan bahwa di pantai itu ada waktu tertentu juga bagi siapa orang yang ingin masuk.

"Kalau pagi itu untuk kakek-nenek, siangnya gay, sorenya lesbian dan jam 7-9 anak muda kaya kita," jelasnya sambil tertawa.

Michelle Ziudith mengatakan proses syuting ketika summer membuat cuaca siang sangat panjang disana.

Ia pun merasa kaget ketika syuting karena banyak orang-orang tanpa busana berkeliaran di pantai membuatnya harus menyesuaikan diri.

Film One Fine Day akan segera rilis di bioskop mulai 12 Oktober mendatang.