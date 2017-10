VIDEO: Pemprov Jabar Undang Ratusan Calon Investor untuk Investasi di Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ratusan calon investor datang ke Gedung Sate untuk menghadiri West Java Investor Forum, Jumat (6/10/2017).

Sebagian besar investor tersebut berasal dari Timur Tengah.

Sekira 100 calon investor dari Timur Tengah tersebut dibawa oleh Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan calon investor dari Negara Timur Tengah akan sangat nyaman berinvestasi di Jawa Barat.

Kemiripan kultur disebut sebagai daya tarik Jawa Barat.

Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Siap Gelar Pesta Pernikahan Jilid Dua di Bandung, Ini Buktinya https://t.co/lRy29nXyky via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 7, 2017

Deddy Mizwar juga mengatakan ke depannya Jawa Barat akan mengembangkan konsep halal tourism.

Dalam West Java Investor Forum, para calon investor akan berdiskusi dalam sebuah diskusi panel mengenai potensi Jawa Barat dan potensi investasi di Jawa Barat.

Beberapa proyek besar yang berpotensi menjadi ladang investasi adalah Geopark Ciletuh, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban, jalan tol, LRT, dan lain-lain.

Nantinya para calon investor tersebut juga akan mengunjungi beberapa titik yang menjadi potensi investasi tersebut.

Forum ini juga dihadiri CEO ICD, Khaled Al Aboodi dan Utusan Khusus Presiden untuk negara Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Alwi Shihab.