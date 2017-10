Senior Indonesian Idol Ini Berbagi Tips Agar Peserta Bisa Lolos dalam Audisi Indonesian Idol

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Big Audition Indonesia Idol Chapter Bandung telah dimulai. Untuk mengikuti ajang pencari bakat terbesar di dunia ini, tidak hanya bermodalkan suara yang berkualitas loh!

Tetapi ada tips-tips lainnya yang harus Anda lakukan saat tampil di depan juri.

Penasaran seperti apa tips nya? Yuk simak penjelasan Gio Idol yang memiliki tampang dan suara mirip Ariel Noah ini.

Baca: Disebut Pacaran dengan Brondong, Chelsea Islan Bikin Geger Netizen Saat Berfoto dengan Pria Bertato

Sebagai finalis Indonesia Idol 2014, tentunya Gio memiliki sejumlah pengalaman dan tips saat mengikuti ajang pencarian bakat tersebut.

Menurut Gio Idol, yang pertama kali harus disipakan adalah "Be Your Self" atau jadilah diri sendiri yang sesuai dengan karakter suara masing-masing.

Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Siap Gelar Pesta Pernikahan Jilid Dua di Bandung, Ini Buktinya https://t.co/lRy29nXyky via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 7, 2017

"Kalau dari Gio sih yang pertama adalah jadilah diri sendiri, dengan begitu kita tidak akan mudah canggung dan bisa meningkatkan kepercayaan diri kita di depan juri," ujar Gio kepada Tribun Jabar, saat menghadiri acara Big Audition Indonesia Idol di Sabuga Bandung, Sabtu (7/10/2017).

Selanjutnya Gio mengatakan, tips yang tidak kalah pentingnya adalah totalitas dari masing-masing peserta.

"Dengan totalitasnya penampilan seseorang untuk mengikuti ajang pencarian bakat, tentunya bisa memengaruhi penilaian juri. dalam artian kita bisa menunjukan bakat dan penampilan yang total, sebagai tanda keseriusan Kita mengikuti audisi ini," jelas Gio Idol.

Audisi Indonesian Idol Belum Dimulai, Ribuan Peserta Sudah Mengular di Sabuga Bandung https://t.co/wKv3CIdoU9 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 7, 2017

Menurut Gio, untuk tips yang terakhir ini, usahakan bernyanyi di bagian reff nya saja saat tampil di depan juri.

"Kenapa langsung di reff? Juri itu dari pagi loh! Mendengar nyanyian ribuan peserta, jadi mereka ingin mendengar langsung kualitas suara kita itu seperti apa, nah yang paling bagus itu yah di bagian reff nya saja," kata Gio Idol.