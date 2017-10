IMAGE 2017, Ajang Investor Timur Tengah Kenali Potensi Jawa Barat

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan Indonesia Middle East Annual Gathering on Economy (IMAGE) 2017 dan akan mengambil tempat di Bandung, Ibu Kota Provinsi Jawa Barat pada Minggu-Selasa (8-10/10/17) mendatang.

Pertemuan ini akan berfokus pada peluang negara-negara Timur Tengah untuk melakukan aktivitas bisnis di Jawa Barat pada berbagai bidang seperti perdagangan (ekspor kopi, teh, olahan kulit, fashion, dan kerajinan) serta investasi (Utilitas BIJB, Sistem Pengolahan Air Minum/SPAM Metropolitan Cirebon Raya, Pengelolaan Sampah di Legok Nangka, dan panas bumi). Nilai investasi tertinggi yang ditawarkan adalah pada pembangunan pembangkit listrik BIJB, senilai Rp731.5 Miliar.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso menjelaskan IMAGE ini adalah acara rutin tahunan dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI. Jawa Barat pada tahun ini ditunjuk menjadi tuan rumah setelah tahun sebelumnya, acara yang sama digelar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Taufiq menjelaskan menurut rencana, pertemuan ini akan dihadiri oleh pelaku bisnis dan investor dari 19 negara undangan, termasuk Saudi Arabia, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Yaman, Irak, Tunisia, Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Aljazair, Libya, Maroko, Sudan, Oman, dan Mauritania.

“Tercatat 60 pengusaha swasta, 45 BUMD Jabar dan BUMN yang berlokasi di Jabar, serta 135 pengusaha Timur tengah akan terlibat pada pertemuan bisnis ini,” katanya di Gedung Sate, Jumat (6/10/17).

Taufiq mengatakan selain investasi besar di bidang infrastruktur, pertemuan ini juga sebagai upaya Kemlu RI mendukung usaha kecil menengah lokal Jabar untuk go international. “Itu sebabnya pelaku usaha yang diundang juga bukan yang besar-besar atau yang sudah bisa ekspor mandiri,” katanya.

Selama tiga hari, para peserta pertemuan akan menghadiri berbagai jamuan dan paparan. Agenda pertama kata Taufiq adalah Welcome Dinner yang akan digelar di Aula Barat Gedung Sate pada Minggu (8/10/17), yang akan dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya.

“Business Meeting IMAGE 2017 perdana akan digelar di Aula Barat Gedung Sate, dan akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta para delegasi negara-negara Timur Tengah dengan agenda paparan peluang investasi di Jabar dan business matching serta pameran produk ekspor Jawa Barat” jelas Taufiq.

“Setelah itu diagendakan ada Press Conference bersama rekan-rekan media, one-on-one meeting, juga ada pameran di Aula Timur,” tambahnya. Besoknya, peserta IMAGE direncanakan akan meluncur ke Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kab. Majalengka untuk kunjungan lapangan dan mendengarkan paparan.

Tidak hanya pelaku bisnis, IMAGE 2017 di Bandung ini juga akan dihadiri para duta besar dan pejabat publik negara Timur Tengah. Duta Besar RI yang berencana akan hadir: Duta Besar LBBP RI Khortum, Sudan, H.E Burhanuddin; Duta Besar LBBP RI Baghdad, Irak, H.E Bambang Antarikso; Duta Besar LBBP RI Riyadh, Saudi Arabia, H.E. Agus Maftuh Abegabriel; Duta Besar LBBP RI Amman, H.E Andy Rachmianto; Konjen RI Jeddah Mr. Mohamad Hery Saripudin; Duta Besar LBBP RI Manama, Bahrain, Nur Syahrir Rahardjo.

Delegasi Timur Tengah: Ambassador of The State Kuwait H.E Mr. Abdulwahab A Al-Sager; Ambassador Of The Arab Republic of Egypt H.E Mr. Ahmed Amr Ahmed Moawad; Ambassador of The Republic of Iraq H.E mr. Abudullah Hasan Salih; Ambassador of The Hashemite Kingdom of Jordan H.E Mr. Walid Abdel Rahman Jaffal Al Hadid; Ambassador of The Republic of Sudan for Indonesia H.E Mr. Abd Al Rahim Al Shiddiq; Gubernur Khartoum, Sudan; Wakil Presiden Souss Massa, Maroko; Gubernur Niger State. (Adv/*)