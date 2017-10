VIDEO: Kerennya Pameran Karya Tugas Akhir Mahasiwa DKV Itenas di The Parlor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV), Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung, mengadakan event pameran Tugas Akhir "How and Why".

Event ini diselenggarakan di ruang galeri The Parlor Bandung, pada Rabu (4/10/2017) hingga Minggu (8/10/2017).

Pameran tugas akhir merupakan rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa DKV Itenas sejak 2010.

Event ini menjadi ciri khas dari eksistensi Mahasiswa DKV dalam menghasilkan karya dari tugas kuliah mereka.

Nah pada pameran kali ini, diselenggarakan oleh Mahasiswa DKV angkatan 2013 dengan tema "Gourmet".

Nama tersebut dipilih karena mengadopsi cara kerja seorang koki.

Seorang koki itu perlu ketelitian saat bekerja, mulai dari menentukan menu, bahan, racikan hingga rasa.

Hal tersebut nyaris sama pada Mahasiswa DKV, yang juga memerlukan ketelitian saat menghasilkan sebuah karya tugas akhir.