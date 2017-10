Ternyata Segini Ongkos Produksi iPhone X, Paling Mahal Panel Super Retina Display-nya

TRIBUNJABAR.CO.ID, BEIJING - Apple membanderol iPhone X (dibaca iPhone Ten) dengan harga sangat tinggi, mulai dari 999 dollar AS atau Rp 13,2 juta.

Namun, menurut hasil prediksi harga komponen oleh para pengamat di China, ongkos produksi smartphone tersebut tampaknya jauh lebih murah.

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Phone Arena, Selasa (19/9/2017), pengamat industri asal China memprediksi ongkos dasar untuk membuat iPhone X hanyalah 412,75 dollar AS atau sekitar Rp 5,4 juta.

Artinya selisih sekitar 59 persen dibandingkan harga jual iPhone X ukuran 64 GB.

Dari total harga dasar tersebut, menurut prediksi, komponen termahal adalah panel Super Retina Display.

Harganya mencapai 80 dollar AS atau sekitar Rp 1 juta per unit.

Sumber lainnya bahkan mengindikasikan bahwa harga panel itu jauh lebih mahal, bisa mencapai 100 hingga 120 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 hingga 1,5 juta per unit.

Harga komponen lain di dalam iPhone X tak semahal panel tersebut.

Chipset A11 Bionic hanya 26 dollar AS atau sekitar Rp 344.000 per unit, lalu modem Qualcomm yang dipasang seharga 18 dollar AS atau Rp 238.000 per unit.