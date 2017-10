Saatnya Beli Mobil Second, Harga Toyota Grand New Avanza Bekas Anjlok Jadi Rp 160an Juta

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Harga Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T tahun 2015 second tergolong stabil.

Hal ini menurut pengakuan pelaku penjualan mobil second di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta.

Dari penelurusan, harga Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T 2015 ini turun drastis.

Dari harga barunya 2 tahun silam yang pada saat itu dibandrol di range harga Rp 200 juta-an on the road.

Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T 2015 second ini di harga Rp 160 juta!

Setara dengan varian tertinggi Wuling yaitu Convero S 1.5 L dengan harga Rp 162,9 juta on the road!

Jika dihitung, maka selama 2 tahun mobil ini mengalami penurunan harga Rp 40 juta atau 20 juta per tahun dari harga beli barunya!

Penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan penjualan-penjualan Toyota Avanza generasi sebelumnya yang mengalami penurunan harga tidak pernah melebihi angka Rp 15 juta pertahunnya.

Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T 2015 merupakan mobil di kelas LMPV dengan menggunakan mesin 1300cc Dual VVTI 4 Silinder menggunakan transmisi Automatic.

Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti dual airbag, foglamp, AC double Blower, dan safety belt untuk masing-masing kursi.

Buat sobat yang ingin membeli mobil Toyota Grand New Avanza 1.3 G A/T 2015 ini datang saja ke Bursa Mobil MGK yang berada di lantai 3 Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat.(*)