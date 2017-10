Ratusan Calon Investor dari Timur Tengah Sambangi Gedung Sate, Lihat Potensi Investasi di Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Sekira 100 calon investor dari Timur Tengah hadir pada West Java Investor Forum yang digelar di Gedung Sate, Jumat (6/10/2017).

Tujuan kedatangan mereka adalah untuk meninjau kekuatan Jawa Barat untuk dijadikan ladang investasi.

Selain investor yang berasal dari negara-negara Timur Tengah, beberapa investor juga datang dari negara Asia Tenggara dan beberapa investor dari negara lainnya.

Ratusan investor asal negara Timur Tengah itu diundang tidak lepas dari kesamaan kultur dan visi Jawa Barat yang ingin mengembangkan Halal Tourism.

"Ke depannya halal lifestyle menjadi pasar sangat besar baik di Jawa Barat maupun di dunia," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, kepada wartawan di Gedung Sate, Jumat (6/10/2017).

Forum ini merupakan kerja sama antara Pemprov Jabar dengan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) sebagai bagian dari Islamic Development Bank (IDB).

Forum itu dihadari Deddy Mizwar, CEO ICD, Khaled Al Aboodi, Staf Khusus Presiden RI untuk negara Timur Tengah dan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Alwi Shihab, Kepala Kantor Perwajilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Wiwiek Sisto Widayat, dan stakeholders lainnya.

Mereka akan mempresentasikan pembangunan proyek di Jawa Barat semisal BIJB Kertajati, Pelabuhan Internasional, kawasan industri di Bekasi, suplai air bersih di Cirebon Raya, dan lain-lain.

Dalam forum ini diadakan diskusi panel. Diskusi pertama bertemakan 'Doing Business with West Java' sedangkan diskusi kedua bertemakan 'Investment Opportunities in West Java'.

Usai pembukaan, Deddy Mizwar bersama Alwi Shihab, dan Khaled Al Aboodi mengunjungi pameran proyek potensi investasi di Jawa Barat yang berada di Aula Timur Gedung Sate. (*)