Investasi di Indonesia, Islamic Development Bank Syaratkan Proyek Bankable

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Islamic Development Bank (IDB) dikabarkan akan menanamkan modal di Jawa Barat sebesar 5 Miliar USD.

Dalam menggelontorkan dana, IDB mensyaratkan semua proyek yang akan dibantu pendanaannya harus bankable.

Tetapi CEO Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Khaled Al Aboodi mengatakan sulit mencari proyek yang bankable.

"Tidak mudah mencari proyek bankable di Indonesia, ini sangat disayangkan. Bagaimanapun kami berharap ini (investasi di Jawa Barat) akan sukses," ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate, Jumat (6/10/2017).

Selain akan berinvestasi, IDB juga berjanji akan membawa investor lainnya untuk berinvestasi di Jawa Barat.

"Kami sangat senang dan siap berinvestasi 5 Miliar USD untuk jangka waktu empat tahun. Kami juga akan membawa investor lainnya ke sini," ujarnya.

Jabar tertinggi penanaman modal asing.