IDB Siapkan 5 Miliar Dollar AS untuk Investasi di Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Dana sebesar 5 Miliar Dollar AS disiapkan Islamic Development Bank ( IDB) untuk investasi di Indonesia. Satu di antara tujuan investasi IDB adalah di Jawa Barat.

"IDB menyiapkan alokasi 5 Miliar Dollar AS untuk proyek di Indonesia, baik proyek swasta atau pemerintah. Ini yang harus kita kejar, memberikan proyek yang bankable, visible sehingga dana enggak nganggur," ujar Utusan Khusus Presiden RI untuk negara-negara Timur Tengah dan anggota OKI, Alwi Shihab kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Jumat (6/10/2017).

Dana tersebut nantinya akan dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan infrastruktur besar sedang dibangun di Jawa Barat diharapkan akan menjadi ladang investasi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa proyek yang berpotensi mengundang investasi adalah LRT, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban, Geopark Ciletuh, dan lain-lain.

"Dana akan dibelanjakan untuk proyek-proyek pemerintah atau swasta, tinggal kita berikan masukan," ujarnya.

CEO Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Khaled Al Aboodi mengatakan gelontoran dana tersebut merupakan bagian dari komitmen IDB dan ICD untuk bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.

ICD merupakan bagian dari IDB. "Untuk proyek ini, selama proyeknya bankable, kami siap karena kami sudah komitmen," ujarnya.

Dana 5 Miliar Dollar AS tersebut akan disuntikan ke berbagai proyek di Indonesia selama empat tahun dimulai dari tahun 2016.

Sebagai bagian dari kerja sama, ICD juga membawa ratusan investor dari negara Timur Tengah untuk mengikuti West Java Investor Forum yang digelar di Gedung Sate, Jumat (6/10/2017) ini.

Alwi Shihab pun berharap, forum ini akan menjadi jembatan para investor untuk ikut berinvestasi di Indonesia.