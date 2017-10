Ulang Tahun ke-46, Ridwan Kamil Banjir Ucapan Selamat dari Netizen

TRIBUNJABAR.CO.ID - Wali Kota Ridwan Kamil berulangtahun yang ke-46 tahun pada Rabu, (4/10/2017).

Ridwan Kamil lahir pada 4 Oktober 1971, 'The Caretaker of Lovely Bandung' lahir di Kota Bandung.

Kang Emil sapaan akrabnya selama ini dikenal sebagai satu diantara Wali Kota yang berhasil mengubah kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik.

Selain menjadi Wali Kota yang berprestasi, Kang Emil juga terlihat aktif dalam menggunakan media sosial terutama Instagram.

Kang Emil sering mengunggah kegiatan dinasnya atau yang bersangkutan dengan perkembangan Kota Bandung.

Seperti yang terlihat pada postingannya di instagram, Emil membagikan foto-foto ucapan selamat ulang tahun dari rekan. sahabat, keluarga dan juga masyarakat Kota Bandung dan dari luar Kota Bandung.

"Mucho Terima Kasih untuk kartu greeting jaman now saeng-il chukka hamnida yang mudah, kreatif dan serba digital. I love you all. Nuhuuuun kasep geulis," tulis Emil.

Postingannya tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen.

Tak mau ketinggalan netizen juga banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun pada Ridwan Kamil.

Berikut komentar netizen: