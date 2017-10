Mau Makan Siang? Cukup Rp 36.000 Makan Sepuasnya di Shawaregna, Tapi Jika Tersisa Kena Denda

Bingung Mau Makan Siang Kemana? Yuk Melipir ke Shawaregna Ada Menu All You Can It Cuma Rp 36 Ribu Loh!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Masih bingung mau makan siang di mana? Buruan deh melipir ke Shawaregna di Jalan Sindang Sirna No 21, Kawasan Sukajadi, Kota Bandung.

Di sini, Anda bisa makan sepuasnya sampai kenyang (all you can eat) dengan hanya membayar Rp 36.000.

Mengusung ala buffet, Anda bisa ambil sendiri makanan yang diinginkan sampai puas.

Meski harganya murah, kualitas makanannya terjamin dan super duper enak pastinya.

Menu all you can eat-nya adalah makanan yang paling digemari di Bandung loh!

Menunya terdiri dari batagor, cuanki, baso malang, siomay, baso tahu, mie kocok, bubur ayam, dan nasi goreng seafood.

Semuanya bisa Anda santap sesuka hati loh guys, dengan catatan makanan yang Anda ambil harus habis yah, jika tidak, bisa-bisa kalian kena denda deh Rp 15.000.

Selain itu, bagi kalian adek-adek yang berumur 2 hingga 9 tahun, cukup membayar Rp 25.000.

Nah, yang tidak kalah menariknya adalah anak-anak dibawa usia 2 tahun gratis loh, gak ada kena bayar apa pun.

Jadi, bagi Anda yang memiliki baby lucu imut-imut, bisa ikutan makan tanpa bayar!