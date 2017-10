Wow, Penyerang Timnas Indonesia Ini Masuk Daftar 60 Pemain Muda Terbaik di Dunia

TRIBUNJABAR.CO.ID, BEKASI - Penggemar sepak bola di Indonesia boleh bernapas sedikit lega melihat penampilan timnas usia muda.

Dari timnas Indonesia U-19 sampai U-16, ada banyak pemain yang bisa diharapkan jadi bintang sekaligus pilar masa depan Garuda.

Di timnas Indonesia U-16 ada bomber bernama Sutan Zico sementara di timnas U-19 Egy Maulana Vikri siap mengorbit jadi bintang.

Khusus untuk Egy, kita layak bangga karena pemain kelahiran 7 Juni 2000 ini masuk daftar 60 pemain muda terbaik.

Seperti dilaporkan media terkenal di Inggris, The Guardian, Egy Maulana Vikri masuk daftar bersama para calon bintang sepak bola masa depan.

"Next Generation 2017: 60 of the Best Young Talent in World Football," demikian judul artikel tersebut.

Guardian diketahui sudah tiga tahun terakhir membuat laporan mengenai calon bintang sepak bola dunia.

Dua tahun lalu mereka memprediksi bintang-bintang yang akan bersinar seperti pemain Chelsea, Dominik Solanke sampai bek Bayer Leverkusen, Benjamin Henrich.

Mereka adalah pemain-pemain yang lahir di tahun 2000.