TP Jazz Festival Kembali Hadir Menghibur Pulhan Penonton dengan Musik Berkualitas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Setelah sukses menggelar TP Jazz Festival Bandung (TPJFB) pada Februari 2017 lalu, kini TPJFB hadir kembali untuk menghibur para pecinta musik Jazz yang berdomisili di Bandung.

Acara festival jazz ini resmi dibuka di TP Stage Hotel The Papandayan Bandung pada 3 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB.

Pada TPJFB kali ini, dibuka oleh penampilan Yuri Mahatma yang merupakan pemain gitar kelahiran Jakarta yang sudah hijrah ke Bali sejak 1980.

Yuri Mahatma juga sering tampil di berbagai event jazz di Bali dan internasional, termasuk di TP Jazz Festival Bandung yang acap kali digelar setiap tahunnya.

Pada malam itu Yuri Mahatma tampil begitu ciamik, alunan nada tinggi dan rendahnya mampu menyihir penonton di dalam TP Stage.

Keseruan TP Jazz night tidak berhenti sampai di situ, karena dilanjutkan pula aksi saxophonist dunia asal New York Chad Lefkowitz yang tidak kalah kerennya.

Chad Lefkowitz yang hadir di malam itu, tampil menawan dengan setelan jas berwarna biru dan jins abu \-abu.

Tiupan hela nafas yang begitu panjang pada saxophone nya, terdengar begitu nyaring dan merdu.

Sehingga penonton yang hadir di malam itu, menjadi terhenyut dan takjub saat menyaksikan Chad Lefkowitz meniup saxophone nya.

Bahkan, aksi Chad Lefkowitz juga semakin keren dengan ditemani musisi jazz muda asal tanah air yang beranggotakan David manuhutu (pianist), Kevin yosua (sopran), dan Dave rimba (Drumer).



Malam itu, Mereka menampilkan aksi yang mampu menyedot perhatian penonton dengan membawakan beberapa lagu jazz milik Chad Lefkowitz.

Di antaranya seperti "Onward", "Isn't Lovely", "Giant Step", "Deviation", "The Nearness Of You", "All Of You", dan "Impetous".