Tilang Lewat CCTV Mulai Diberlakukan, Pengendara Motor dan Mobil Terlihat Tertib

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRUBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mulai hari ini, Rabu (4/10/2017) penerapan sistem tilang CCTV di Kota Bandung telah diberlakukan sehingga pengendara roda dua maupun roda empat terlihat mematuhi peraturan lalu lintas.

Pantauan Tribun Jabar, di lampu merah Jalan Wastukencana dan Jalan Merdeka terlihat cara berkendara pengguna jalan terpantau tertib atau tidak melanggar.

Ketika berhenti di sejumlah persimpangan pengendara terlihat tidak melewati garis marka, stop line, maupun menerobos traffic light.

