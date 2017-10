Seni Bandung #1 Hari Ini Hadirkan Pertunjukan Teater Boneka dari Swedia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Seni Bandung #1 terus menampilkan hasil karya yang begitu luar biasa dan harus dikembangkan menjadi sebuah kebudayaan yang tidak akan hilang.

Di hari Rabu (4/10/2017) rangkaian acara Seni Bandung #1 kembali memberikan sajian yang berbeda karena adanya tampilan teater boneka dari Swedia.

Penampilan Staffan Bjorklund akan disajikan dalam rangkaian acara Panggung Siloka pada Seni Bandung #1.

Staffan Bjorklund selama lebih dari 30 tahun telah melakukan pertunjukan di seluruh wilayah Swedia.

Karakter penampilannya adalah humoris, musikal dan menggunakan boneka kayu yang artistik.

Tiap tahun kelompoknya memproduksi satu penampilan baru, penampilannya ditujukan kepada anak-anak dan keluarga.

Teater ini terkenal di Swedia dan disubsidi oleh lembaga-lembaga kebudayaan yang berwenang di Swedia.

Pertunjukan unik dengan judul "The Sausage On The Nose" menjadi satu-satunya teater boneka dalam festival tahunan Kota Bandung ini yang diselenggarakan di SDN Cijaruwa 1 Jalan Raya Ciwastra pukul 09.00 WIB.

Musik asik Rabukustik akan hadir di Cafe Halaman yang akan menghadirkan penampilan dari Tiwi Sakuhachi ft Nico Ajie Bandy, Rudy Zulkarnaen, dan Ari Renaldi pukul 19.00 WIB.

Sedangkan instalasi ruang terbuka karya Riar Rizaldi akan hadir di Cikapundung Riverspot selama seharian penuh.