Kulit Autentik Jadi Andalan Sepatu Guten Inc, Tiap Bulan Ada 10 Model Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isa Rian Fadilah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bandung tak pernah kehabisan produsen sepatu kulit.

Kualitas bahan yang tak sembarangan dipadukan dengan desain yang gagah membuat produk sepatu kulit asal Bandung mendapat apresiasi besar dari pecinta sepatu kulit dari dalam maupun luar Kota Bandung.

Spesialis sepatu kulit asal Kota Kembang yang tengah naik daun, Guten Inc, begitu tekun menghadirkan beragam sepatu kulit yang berkarakter.

Beragam jenis warna, model, dan jenis kulit menjadi daya tarik Guten Inc. Tak hanya sepatu bot, Guten Inc pun melengkapi kebutuhan pecinta sepatu kulit dengan sejumlah pilihan sepatu formal.

Berdiri sejak 2011, Guten Inc konsisten memproduksi sepatu berbahan dasar kulit autentik (100 persen kulit asli).

Beberapa produk turunannya seperti sepatu sandal, dompet, sabuk, gantungan kunci, tas bagpack dan clutch pun dibuat dari kulit autentik.

Produk sepatu kulit Guten Inc bisa didapatkan baik melalui outlet offline di Jalan Cihampelas No 96 Bandung maupun online di Instagram @Guteninc dan website guteninc.com (Tribun Jabar/Isa Rian Fadilah)

"Sekarang kami juga buat apparel seperti kemeja, jaket, t-shirt lengan panjang. Kami juga lagi dekat dengan pemain Persib Bandung di antaranya Billy Keraf, Raphael Maitimo, Tony Sucipto, dan I Made Wirawan," ujar Marketing Communication Guten Inc, Decky Airlangga, saat ditemui di toko Guten Inc Jalan Cihampelas No 96 Bandung, Rabu (4/10/2017).

