Tak Punya Light Stick Resmi, Ini Cara Kreatif Fans ''Mewarnai'' Konser Blackpink

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Blackpink memang sudah menjadi girlband terkenal di Korea meskipun masih tergolong idol baru atau Rookie Idol.

Idol group di bawah naunga YG Entertainment ini pun sudah memiliki basis fans yang kuat dan tersebar di mana-mana, sampai ke Indonesia.

Namun ada satu yang kurang dari idol group ini, apakah itu? Light stick resmi!

Idol group biasanya memiliki light stick resmi yang unik dan berbeda dengan idol group lain.

Kasus PL Seksi Tertembak Senjata Polisi di Garut, Nih Cerita Aslinya Serem Banget https://t.co/3sSejsNk8G via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 3, 2017

Biasanya, fans mengangkat light stick tersebut tinggi-tinggi dalam suatu konser ketika idol kesukaannya tersebut sedang bernyanyi.

Blackpink sendiri memang belum memiliki light stick resmi.

Meski begitu, fans mati-matian ingin menunjukkan dukungan pada banyaknya event grup ini.

Baca: Diminta Golkar Bangun Koalisi Tanpa Jaminan Rekomendasi, Dedi Mulyadi: Itu Bagian Tes untuk Saya

Kreativitas fans pun terlihat dengan membuat light stick DIY (do it yourself) atau buatan sendiri dengan menggunakan senter dan botol minuman berwarna hijau.

Dilansir dari koreaboo.com, para fans Blackpink menggunakan botol minuman yang dipromosikan oleh member Blackpink dan memasangkannya pada senter biasa.

Kini, fans bisa menunjukkan dukungan sekuat tenaga ketika idol kesayangan mereka tersebut sedang perform di atas panggung. Keren!