Pemain Persib Ini Sudah Dua Tahun Pacari Elisa, Netizen Pun Berharap Segera Dihalalkan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kerap mengunggah kemesraan di media sosial, Kim Kurniawan dan kekasihnya Elisa Novia Makalew, ternyata telah dua tahun lamanya berpacaran. Dua tahun itu jatuh pada 23 September 2017.

"I couldn't ask for more #2years, #23 #ilove you," tulis Elisa di instagramnya.

Baca: Dua Cewek Pemandu Lagu di Garut Ditembak Polisi yang Lagi Mabuk, Terkena Bagian Sensitifnya

Kemesraan Elisa dan Kim Kurniawan ditunjukkan melalui perjalanannya ketika berlibur dan wisata kuliner bersama.

Postingan kemesraan pasangan ini tidak jarang membuat netizen baper karena setiap postingan selalu disisipi komentar romantis atau emoticon love dari Kim Kurniawan.

4 Fakta Marilou Danley, Wanita Keturunan Indonesia Kekasih Pelaku Penembakan Las Vegas https://t.co/gNNxA7AtxD via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 3, 2017

Memiliki pasangan pemain Persib tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Elisa karena banyaknya fans yang menyukai Kim Kurniawan.

Netizen justru mendoakan supaya hubungannya bisa menuju jenjang pernikahan dan mempertanyakan Kim Kurniawan kapan segera menghalalkan kekasihnya.

Usianya Memasuki Setengah Abad, Penampilan Artis Cantik Era 90-an Ini Masih Mirip ABG. Pangling Lho https://t.co/O3rTYc4sIJ via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) October 3, 2017

@lusiiucy langgeng terus ya kak @elisaanovia sama kak @kimkurniawan semoga sampe pelaminan

@rantinurdayanti11 cepet halalin Kang @kimkurniawan

@ekadestiyana Happy anniversary buat ka @elisaanovia dan kak @kimkurniawan langgeng terus dan paling penting cepet ngasih kabar tanggal nikahnya, he he. Pokonya bahagia selalu buat ka el dan ka kim. Love you

@adjust_galih_viskara cepat di halalkan bang @kimkurniawan

Akankah Kim Kurniawan akan segera menuju ke jenjang pernikahan? Semoga selalu diberikan yang terbaik yaa untuk Kim Kurniawan dan Elisa.