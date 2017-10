Lagi Viral ! Park Jihoon Bikin Aegyo Baru, Gayanya Diikuti Seventeen's Woozi hingga Gfriend's Yuju

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Seli Andina

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Aegyo, atau bergaya imut, adalah satu dari sekian banyak tren unik dari negeri Ginseng, Korea.

Aegyo sendiri bermacam-macam, mulai dari bbuing bbuing aegyo (mengepalkan tangan di pipi dan bertingkah imut sambil berkata "bbuing bbuing") hingga aegyo dengan suara menyerupai suara anak kecil.

Namun baru-baru ini ada lagi demam aegyo baru yang melanda negeri Ginseng tersebut.

Dilansir Koreaboo.com, Trainee jebolan ajang pencarian bakat "Produce 101 Season 2" yang kini menjadi anggota grup idol populer Wanna One, Park Jihoon, membuat sebuah aegyo yang kini viral.

Tren aegyo yang dicetuskan oleh Wanna One's Park Jihoon tersebut adalah aegyo "saving you into my heart" atau dalam bahasa Koreanya "nae maeum soge jeojang" yang diartikan sebagai "menyimpanmu di hatiku".

Para idol di Korea pun tak ketinggalan memperagakan tingkah imut Park Jihoon tersebut.

Seventeen's Jeonghan (Koreaboo.com)

Mereka membentuk simbol kotak di dada dengan dua tangan menggunakan jari telunjuk dan jempol lalu bertingkah seakan memotret orang didepannya sambil berkata "nae maeum soge jeojang".

Idol-idol yang mengikuti tren aegyo yang kini viral tersebut di antaranya Twice, Gfriend's Yuju, Seventeen's Woozi dan Jeonghan, hingga idol-idol senior.

Gfriend's Yuju (Koreaboo.com)

Saking viralnya, para politikus negeri Ginseng sampai ikut memeragakannya, bahkan sampai 'penghuni' Blue House atau istana negara di Korea Selatan ikut memasang pose aegyo tersebut.

Wah, aegyo Jihoon memang luar biasa. (*)