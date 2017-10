Yuk Pakai Baju Batik! Hari Ini Adalah Hari Batik Nasional Lho

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sejak tahun 2009.

Hal ini tertuang pada Keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009.

Tanggal 2 Oktober dipilih karena bersamaan dengan penetapan batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda (Masterpieces of the oral and intangible Heritage of Humanity) oleh UNESCO.

Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang berkaitan erat dengan kebudayaan lokal, status sosial, dan alam.

Sejak saat itu sebagian masyarakat Indonesia mengenakan batik untuk merayakan Hari Batik Nasional setiap tahunnya, termasuk pejabat pemerintah, pegawai BUMN hingga pelajar dianjurkan untuk mengenakan batik.

Di Indonesia, batik memiliki puluhan jenis, mulai dari Batik Solo, Batik Banyumas, Batik Pekalongan.