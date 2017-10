Penembakan Membabi Buta di Konser Musik Las Vegas Tewaskan 50 Orang, Tonton Videonya di Sini

TRIBUNJABAR.CO.ID LAS VEGAS - Penembakan membabi buta terhadap massa di sebuah hotel dan kasino di AS, Minggu (1/10/2017), telah menewaskan 50 orang dan ratusan terluka.

Korban diprediksi terus bertambah.

Peristiwa terjadi di Hotel dan Kasino Mandalay Bay, sebuah resort di Las Vegas, Nevada.

Suara tembakan sempat menghentikan penampilan penyanyi country Jason Aldean di atas panggung dan membuatnya pergi menyelamatkan diri.

