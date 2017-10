Nurdin Halid Janji Begini Saat Hadapi Massa Pendukung Dedi Mulyadi di Kantor DPP Golkar

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA- Hingga sore hari pukul 15.30 WIB, Senin (2/10/2017), massa pendukung Dedi Mulyadi masih bertahan di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Mereka menagih janji DPP Partai Golkar untuk segera mengesahkan pencalonan Dedi Mulyadi di Pilkada Jawa Barat 2018.

Hingga kini, DPP Partai Golkar belum memutuskan calon gubernur Jabar namun ada surat yang beredar yang menyebut partai berlambang pohon beringin ini mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

TERPOPULER PERSIB: 5 Fakta Menarik Laga Persib Bandung Vs Persiba Balikpapan. No 4 Tak Disangka! https://t.co/ZtOQk1E3VR via @tribunjabar