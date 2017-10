Semangat Learning, Action, and The Power of Giving di 10 Tahun Milad Indscript

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Indscript Creative telah berkiprah di dunia penulisan dan pendampingan bisnis selama sepuluh tahun.

Di tahun 2009, tepatnya 2 tahun setelah Indscript Creative berdiri, agensi-agensi naskah di Indonesia mulai bermunculan, namun Indscript Creative terus menjadi trendsetter. Jumlah klien serta buku yang diproduksi terus bertambah.

Bisnis yang tidak biasa ini membawa Indari Mastuti, CEO Indscript Creative sebagai penerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2010 dan juga pemenang Wirausaha Muda Mandiri 2011, sebuah kompetisi bergengsi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri.

Penghargaan demi penghargaan terus diterima Indari di tahun-tahun berikutnya. Di antaranya Kartini Awards versi Surabaya Plaza Hotel 2012, Wanita Wirausaha Femina 2012, Kartini Next Generation 2012, Kartini Awards 2012.

Banyaknya pencapaian bukan berarti tidak mengalami up and down. Seperti bisnis pada umumnya, Indscript Creative pernah mengalami masa-masa sulit. Kemudian Indscript melakukan penyempurnaan di bidang manajemen dan kualitas pelayanan.

Mengepakkan sayap lebih luas dari agensi naskah ke personal branding agency dan training center. Kini, Indscript memantapkan diri di dua lini besar yaitu Indscript Copywriting dan Training Center.

Indscript Creative telah mengalami jatuh bangun dalam bisnis penulisan dan pelatihan untuk banyak perempuan selama 10 tahun.

Di usianya yang kesepuluh ini, pantas rasanya bersyukur atas pencapaian dan lindungan dari Allah SWT. Untuk itu, Indscript Creative akan mengadakan rangkaian acara dalam rangka miladnya yang ke-10 pada September 2017 yang akan datang. Selain CEO Indscript Creative, akan ada para coach bisnis yang menjadi pembicara pada seminarnya.

Sesuai dengan semangat belajar dan berbagi yang diusung oleh Indscript Creative selama ini, tema yang diambil dalam rangka milad 10 tahun adalah: Learning, Action, and The Power of Giving.