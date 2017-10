Maia Estianty Semangati El Saat Hari Pertama Kuliah di London, Nama Ahmad Dhani Ikut Dibahas

TRIBUNJABAR.CO.ID - Setelah beberapa hari menghabiskan beberapa waktu untuk berjalan-jalan di London, Inggris, untuk beradaptasi, akhirnya El Rumi jalani kuliah hari pertama.

Hal itu disampaikan oleh ibunda El, Maia Estianty, yang ternyata ikut mengantar El di hari pertama kuliahnya, duh cute banget!

Dari foto yang dibagikan Maia di dalam album media sosialnya, El terlihat berpose di kampusnya, INTO City, University of London, Inggris.

El tampak santai memakai t-shirt berwarna hijau, plus tawa semringah di depan pintu kampusnya.

“First day of study. Good luck on your new journey.”

“Open the door to the future. Just do the best you can, God has the best plan for you.”

“Be good and always be strong, son!!!”

“I know you will can do because you have that GUT feeling. @elelrumi ... I love U”

“#myson #elrumi #maiaestianty #diarymaia #intocity #keluargaharjonosigit,” tulis Maia seperti dikutip oleh Grid.ID, Senin (2/10/2017).