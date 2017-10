Korban Penembakan oleh Oknum Polisi Dimakamkan Dekat Lokasi Penembakan

Laporan Wartawan TribunJabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Agus (23) menjadi korban penembakan anggota Polisi di pintu Tol Moh Toha, Bandung (01/10/2017) sekira pukul 01:30 WIB.

Informasi yang didapatkan dari Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Hendro Pandowo, Agus tertembak di bagian tengkuk.

Pantauan Tribun Jabar pada Senin (2/10/2017), Agus dimakamkan di TPU Legok Cisereuh, Kota Bandung.

