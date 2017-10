Komentari Foto 'Hot' Syahrini, Netizen: Sudah Pulang Umroh, Kok Masih Gitu Berpakaiannya Cess?

TRIBUNJABAR.CO.ID - 'Joknya keren'.

Komentar itu disampaikan @lisna_gaya ketika mengomentari postingan Syahrini di akun Instagramnya @princessyahrini pada Kamis (28/9) lalu.

Perempuan yang akrab disapa Princes itu terlihat tengah duduk di kabin penumpang sebuah mobil mewah.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Princes mengungkapkan jika dirinya tengah menuju kota Bandung untuk melihat toko kue miliknya, Bandung Princes Cake.

"Incesss Udah Ga Sabar Ketemu Kamu di @bandungprincescake... Inces On The Way Nih.. See You There !,"tulis Princes.

Namun, bukan perjalanan Princes menuju Bandung yang disoroti netizen, tetapi lekuk tubuh Princes dalam video yang sedikit terlihat.

Hal itu dikarenakan dress hitam merek Balenciaga asal Paris yang dikenakannya membuka bagian intimnya ketika duduk bersilang kaki.

Lantaran kontroversial, postingan itu sudah ditonton sebanyak 947.226 kali dan dikomentari 11.148 hingga Senin (2/10/2017) pukul 09.40 WIB.

Sebagian besar komentar diisi celotehan jahil netizen, peringatan hingga imbauan kepada Princess untuk mengenakan pakaian yang sopan.

Berikut sebagian komentar netizen dalam kolom komentar postingan Princes Syahrini,

thikachabi: "Aduhh itu paha ya???"