Januari 2018, Film Band The Boxis "Bukan Cinta Biasa" Bakal Segera Digarap

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang pernah menonton Film Bukan Cinta Biasa garapan Sutradara Benni Setiawan, pasti tahu kan sama Bandnya si Tommy (Ferdy Taher).

Itu loh Band The Boxis yang beranggotakan Tommy (Ferdy Taher), Ipank (Joe P. Project), Dion(Budi Dalton), dan Jody (Budi Arab).

Nah, ternyata di dunia aslinya, Band The Boxis ini benar-benar ada loh.

Hal ini terbukti dari terciptanya dua lagu mereka yang berjudul "Rocker Tua" dan "You Will Never Ride Alone".

Bahkan saat ini, Band The Boxis juga memilik jadwal manggung mereka, dan telah membuat video klip tentang mars Harley Davidson Club Indonesia (HDCI).

Nah, untuk menambah solidnya band ini, pada awal tahun depan Band The Boxis secara khusus akan digarap filmnya.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan, bulan Januari nanti kami akan dibikinkan dua film mengenai The Boxis," ujar Budi Dalton kepada Tribun Jabar, saat ditemui di acara Internasional Bandung Bike Week (IBBW) 2017 di Click Square, Kota Bandung, Sabtu (30/9/2017).